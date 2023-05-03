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MKK, BigChefs'in üyeliğini onayladı

MKK, Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üyeliğini onayladı.

Haber Merkezi
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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (BigChefs) üyeliğini onayladı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, pay ihraççısı sıfatıyla üyelik başvurusunda bulunan ve gerekli üyelik prosedürlerini yerine getiren Şirket MKK üyesi oldu.

Şirket'in Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasındaki kodu "TRBIGCH" olarak tanımlandı.

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