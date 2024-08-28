MKK Genel Müdürü Arıkan: Hedefimiz, halka arzların artması

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ekrem Arıkan, CNBC-e'de katıldığı yayında, sermaye piyasalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MKK Genel Müdürü Arıkan, sermaye piyasalarında son 10 yılda dijitalleşmenin büyük bir ivme kazandığını belirtirken, "Sermaye piyasamızda dijitalleşme çok hızlandı" dedi.

Kripto varlıklarla ilgili yeni dönemde önemli bir adım atılacağı haberini veren Arıkan, "Kriptolar, hizmet sağlayıcılar aracılığıyla MKK'ya raporlanacak" derken, yatırım fonlarındaki büyümeye de şu şekilde değindi:

"Yatırım fonlarında istikrarlı bir artış var."

Borsada geçen yıllarda ivmelenerek artış gösteren yatırımcı sayısının 7-8 milyon arasında dengelendiğini belirten Arıkan, borsada halka arzlara yönelik de "Hedefimiz, halka arzların artması" dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nedir?

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine (sermaye piyasası araçlarının, fiziki olarak basılmadan, aynı nitelik ve hakları taşıyacak şekilde elektronik ortamda kayıtlı bir şekilde izlenmesi) ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek ve merkezi saklamasını yapmak üzere faaliyet gösteren merkezi kayıt ve saklama kuruluşudur.

Halihazırda payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetleri, borsa yatırım fonları, yatırım fonları, devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymet ve kira sertifikaları MKK tarafından kayden izlenmektedir.

Söz konusu sermaye piyasası araçlarından Borsa İstanbul nezdinde işlem görenlere ilişkin alım satım işlemlerinin takas ve mutabakatı MKK ile Takasbank arasındaki bütünleşik sistem aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

MKK, katılımcıları arasındaki menkul kıymet transfer işlemlerine ilişkin takas ve mutabakat faaliyetleri için sunduğu altyapı sebebiyle menkul kıymet mutabakat sistemi olarak kabul edilmektedir.