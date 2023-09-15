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MKK, Hat-San ve Reeder'ın üyeliklerini onayladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sananayi ve Ticaret AŞ ve Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üyeliklerini onayladı.

Haber Merkezi
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MKK'dan yapılan açıklamaya göre, pay ihraççısı sıfatıyla üyelik başvurusunda bulunan ve gerekli üyelik prosedürlerini yerine getiren iki Şirket MKK üyesi oldu.

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasındaki kodu Hat-San'ın "TRHATSN", Reeder'ın "TRREEDR" olarak tanımlandı.

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