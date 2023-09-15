MKK, Hat-San ve Reeder'ın üyeliklerini onayladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sananayi ve Ticaret AŞ ve Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üyeliklerini onayladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MKK'dan yapılan açıklamaya göre, pay ihraççısı sıfatıyla üyelik başvurusunda bulunan ve gerekli üyelik prosedürlerini yerine getiren iki Şirket MKK üyesi oldu.
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasındaki kodu Hat-San'ın "TRHATSN", Reeder'ın "TRREEDR" olarak tanımlandı.