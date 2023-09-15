MKK, Hat-San ve Reeder'ın üyeliklerini onayladı

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, pay ihraççısı sıfatıyla üyelik başvurusunda bulunan ve gerekli üyelik prosedürlerini yerine getiren iki Şirket MKK üyesi oldu.

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasındaki kodu Hat-San'ın "TRHATSN", Reeder'ın "TRREEDR" olarak tanımlandı.