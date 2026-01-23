Model portföylerde 'gözde' hisseler

Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2025 yılı 12 aylık finansal tablolarını açıklamaya hazırlandıkları bu dönemde banka ve aracı kurumların model portföylerinde en çok tercih edilen hisseler belli oldu.

ForInvest Haber'in takip ettiği toplam 33 model portföyün incelendiği rapora göre, yatırımcıların gözdeleri arasında 70 farklı hisse senedi yer aldı.

Portföylerde en fazla öne çıkan paylar Akbank (AKBNK), THY (THYAO) ve BİM (BIMAS) oldu. Akbank ve THY 18 kurumun portföyüne girerken, BİM 15 model portföyde yer aldı.

Hedef fiyatlar ne oldu?

Akbank yer aldığı portföylerde ortalama 98,29 lira ortalama hedef fiyat ile yer alırken, THY’de ortalama hedef fiyat 459,86 lira ve BİM'de de 811,21 TL oldu.

Bu üç hisseyi 14'er model portföyde yer alan Migros (MGROS) ve Turkcell (TCELL), 12 model portföyde yer alan Yapı Kredi Bankası (YKBNK), 11 model portföyde yer alan Koç Holding (KCHOL) izledi. Aselsan (ASELS), Emlak Konut GYO (EKGYO) ve Sabancı Holding (SAHOL) 10'ar model portföyde yer buldular.

Bu 10 hisse ortalama hedef fiyatları üzerinden getiri potansiyeline göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 65,97 ile Sabancı Holding aldı. Bu hisseyi yüzde 54,36 ile THY, yüzde 47,35 ile Koç Holding, yüzde 42,91 ile Emlak Konut GYO ve yüzde 38,8 ile Turkcell takip etti.