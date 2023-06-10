Model portföylere yeni politika ayarı geldi!

Yeni ekonomi yönetimine ilişkin beklentiler hisse senedi portföylerine de hızla yansımaya başladı. Özellikle para ve maliye politikalarında beklenen değişikliklerle birlikte yabancı yatırımcıların yeniden piyasada görülmeye başlayabileceği inancı bankalara ilişkin tahminlerde güncellemelere neden olurken, özel sektörün lokomotif banka hisseleri aracı kurumların model portföylerine de eklenmeye başladı.

Diğer yandan ihracatçı veya kur pozisyonu pozitif olan şirketlerle ilgili hedef fiyatlar yükselirken, kurlardaki yükselişin yaratabileceği enfl asyon etkisinin de içeride hızlı tüketime yönelik çalışan şirketlerin yeniden yakın izlemeye alınmasına neden olduğu gözden kaçmıyor. Türk Hava Yolları hisseleri bu hafta da model portföy değişikliklerinde en çok öne çıkan hisseler arasında yer alırken BİM, Şok Mağazaları gibi hisseler de model portföylerde öne çıktı.

MODEL PORTFÖYLERDE DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

AKBANK: Gedik Yatırım, 25,14 TL hedef fiyatla model portföyüne ekledi. Hissenin son fiyatı: 18.65 TL.

BİMAŞ: Tacirler Yatırım tavsiyesini 222,00 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı ve hisseyi araştırma kapsamına aldı. Hissenin son fiyatı: 161.3 TL.

İŞ BANKASI (C): Ak Yatırım 19,50 TL hedef fiyat ile model portföyüne ekledi. Hissenin son fiyatı: 13.59 TL.

GARANTİ BBVA: İnfo Yatırım, tavsiyesini 37,40 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı, hisseyi takip listesine aldı. Hissenin son fiyatı: 30.32 TL.

KARDEMİR (D): Oyak Yatırım hedef fiyatını 25 TL’den 40,07 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Yapı Krediyatırım ise 23,2 TL hedef fiyat ile “tut” önerisi verdi. Hissenin son fiyatı: 21.18 TL.

KOÇ HOLDİNG: Credit Suisse, hedef fiyatını 94,5 TL’den 117,3 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Hissenin son fiyatı: 100.2 TL.

KORDSA: Tacirler Yatırım 78,21 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı ve hisseyi araştırma kapsamına aldı. Hissenin son fiyatı: 76.65 TL.

LOGO YAZILIM: Ak Yatırım, hedef fiyatını 100.6 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Hissenin son fiyatı: 61.95 TL.

MAVİ GİYİM: Ak Yatırım hedef fiyatını 91 TL’den 101 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Oyak Portföy ise Mavi Giyim için hedef fiyatını 104 TL’den 91 TL’ye düşürse de tavsiyesini endeks üstü getiri olarak devam ettirdi. Garanti BBVA’nın hisse için tavsiyesi “endeks üstü getiri, hedef fiyatı ise 86.9 TL. Tacirler Yatırım model portföy için gözden geçirme kapsamına aldı. Halk Yatırım tavsiyesini “al” olarak sürdürdüğü hissede hedef fiyatını 79.95 TL’den 86.5 TL’ye yükseltti. Inof Yatırım 91 TL hedef fiyatla hisseyi öneri listesinde tuttu. Hissenin son fiyatı: 60 TL.

PEGASUS HAVAYOLARI: HSBC hedef fiyatını 656 TL’den 773,4 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu. Hissenin son fiyatı: 541.4 TL.

ŞOK MARKETLER: Tacirler Yatırım hedef fiyatını 35,00 TL, tavsiyesini al olarak belirledi ve hisseyi araştırma kapsamına aldı. Hissenin son fiyatı: 30.92 TL.

TAV HAVALİMANLARI: HSBC hedef fiyatını 123,4 TL’den 131,6 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu. Hissenin son fiyatı: 91.05 TL.

TÜRK HAVA YOLLARI: Tacirler Yatırım, tavsiyesini 235,00 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı ve hisseyi araştırma kapsamına aldı. Garanti BBVA Yatırım, hedef fiyatını 184 TL’den 274 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu. Yine HSBC de hedef fiyatını 172,4 TL’den 223,5 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak koruyan bir diğer aracı kurum oldu. Hissenin son fiyatı: 171.6 TL.

TÜRK TRAKTÖR: Deniz Yatırım, hedef fiyatını 412,91 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Ata Yatırım ise “al” önerisini koruduğu Türk Traktör’de hedef fiyatını 362.25 TL olarak belirledi. Tacirler Yatırım da hisseyi model portföyüne bu hafta ekleyen bir diğer aracı kurum. Hissenin son fiyatı: 377.8 TL.

Tacirler Yatırım, Desa, THY, Tüpraş, Migros’u model portföyüne ekledi.

MODEL PORTFÖYLERDEN ÇIKARILANLAR

Ak Yatırım: İndeks, Lokman Hekim ve Yataş’ı, Gedik Yatırım ise Turkcell’i model portföyünden çıkardı. Gedik Yatırım Turkcell’i çıkarma gerekçesini şöyle açıkladı:

Turkcell’i; defansif iş modeli sebebiyle TL’de stabilizasyonun sürdüğü dönemde model portföyümüze eklediğimiz 4 Nisan tarihinden günümüze negatif yüzde 3’lük BIST100 göreceli getirisinin ardından, şirket operasyonlarının ve bilançosunun diğer sektörlere göreceli olarak daha hassas olmasından ötürü model portföyümüzden çıkarıyoruz.