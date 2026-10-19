Morgan Stanley: ABD hisselerinde fırsatlar oluşuyor

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Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, hisse senedi piyasasının bazı bölümlerinde aylardır süren geri çekilmenin sona yaklaştığını belirterek yatırımcıların portföylerine yeniden risk eklemeye hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Wilson, kasım ayına kadar yaşanabilecek hızlı bir toparlanma ya da daha kademeli bir zayıflamanın alım fırsatı yaratabileceğini ifade etti.

Wilson, müşteri notunda yatırımcıların ya çok hızlı bir uzlaşma sürecine ya da kasım ayına kadar daha yavaş bir geri çekilmeye hazır olması gerektiğini belirtti.

Stratejiste göre her iki senaryoda da yatırımcıların riskten kaçınmak yerine portföylerine risk eklemeyi değerlendirmesi gerekiyor.

Wilson, bu yaklaşımı benimserken kaliteli hisselere yönelik tercihlerini korudu.

S&P 500'de zirveye rağmen zayıflama

S&P 500 endeksi tarihî zirvesinin yalnızca yüzde 2 altında bulunmasına rağmen, son aylarda değerlemelerde geri çekilme yaşandı. Bu sürece endeks içindeki piyasa genişliğinde bozulma da eşlik etti.

Wilson, kaliteli şirket hisselerinin görece daha iyi performans göstermesi ve endeksin eşit ağırlıklı versiyonundaki düşüşle tanımlanan bu görünümün sona ermeye yaklaştığını belirtti. Stratejiste göre bu değişim, hisselerde yeni pozisyon almak için uygun bir pencere oluşturabilir.

Şirket karlarında yüzde 24,6 büyüme beklentisi

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen tahmine göre, S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 kâr büyümesi açıklaması bekleniyor.

Wilson, piyasadaki değerleme düzeltmesinin özellikle ekonomik döngüye duyarlı sektörlerde daha belirgin olduğunu söyledi.

Morgan Stanley stratejistine göre, değerleme ayarlamasının en fazla etkilediği sektörler finans, sanayi ve tüketiciye bağlı hisseler oldu.

Wilson, piyasanın bazı bölümlerindeki yeniden fiyatlamanın, hisse başına kâr momentumu iyileşen alanlarda giriş fırsatları oluşturduğunu belirtti. Bu çerçevede sermaye malları segmentini öne çıkardı.