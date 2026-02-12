Morgan Stanley: Borsada yükseliş bitmedi

  1. Ekonomim
Morgan Stanley Yatırım merkezine göre, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş trendi henüz sona ermedi.

Morgan Stanley Investment Management (MSIM) yayımlanan 2026 yılı görünüm raporuna göre, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş trendi henüz sona ermedi.

Fed'in güvercin tutumu ve yapay zekâ odaklı büyümenin etkisiyle, boğa piyasasının üst üste dördüncü yılını da kazançla tamamlaması bekleniyor.

MSIM'e göre yatırımcılar, ABD tüketici harcama trendlerinden, ABD ara seçimleri etrafındaki dalgalanmalardan, Japonya'daki kurumsal reformlardan ve doların zayıflamasıyla birlikte gelişen piyasalardaki artıştan kaynaklanan fırsat alanları da bulabilirler.

