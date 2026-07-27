Morgan Stanley: SpaceX'teki düşüş alım fırsatı sunuyor

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, SpaceX hisselerinde görülen düşüşün şirketin temel göstergelerindeki bozulmadan değil, yatırımcı algısındaki olumsuzlaşmadan kaynaklandığını belirtti.

Jonas, bu nedenle mevcut değerlemenin yatırımcılar açısından cazip bir giriş fırsatı sunduğunu ifade etti.

300 dolarlık hedef fiyat korundu

SpaceX hisseleri, halka arz sonrasında gördüğü 225,64 dolar seviyesinin ardından 135 dolarlık halka arz fiyatının da altına gerileyerek 110,85 doları test etti. Hisse, haftanın son işlem gününü yüzde 2,68 düşüşle 115,07 dolardan tamamladı.

Morgan Stanley, şirket için "al" tavsiyesini ve 300 dolar hedef fiyatını korudu.

Analist Jonas, hedef fiyatın yarısından fazlasının şirketin yapay zekâ faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek, hissenin 100 dolara gerilemesi halinde piyasanın yapay zekâ iş koluna sıfır ya da negatif değer biçmiş olacağını savundu.

Diğer yatırım bankaları da olumlu görüşte

SpaceX'in halka arzına liderlik eden kurumlar arasında yer alan Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase de şirket hisseleri için alıma eşdeğer tavsiyelerini sürdürüyor.