Morgan Stanley'den Wall Street için yüzde 7 düşüş uyarısı

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Morgan Stanley stratejistleri, enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş ve tahvil piyasasında oynaklığın artması halinde ABD hisse senetlerinde kısa vadede sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Michael Wilson liderliğindeki ekip, böyle bir senaryoda S&P 500 endeksinin yüzde 7'ye varan düşüşle 7.100 puana kadar gerileyebileceğini öngördü.

Wilson, güçlü şirket kârlarının şimdiye kadar yüksek tahvil faizlerinin hisse fiyatları üzerindeki baskısını sınırladığını ancak S&P 500 değerlemelerinin son dört ayda gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Wilson, finansal koşulların daha da sıkılaşması ve/veya enerji fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesi halinde değerlemelerdeki düzeltmenin derinleşebileceğini, bu durumda S&P 500'ün yıl sonuna doğru boğa piyasası yeniden güç kazanmadan önce 7.100 puana kadar çekilebileceğini ifade etti.

Bu seviye, endeksin cuma günkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 7 düşüş anlamına geliyor.

Yıl sonu için 8 bin 000 puan beklentisi korundu

Wilson, kasım ayındaki ara seçimlere yaklaşılırken piyasa oynaklığının artmasını bekliyor. Buna karşın güçlü şirket kâr görünümünün yıl sonunda yeniden yükselişi destekleyeceğini öngören stratejist, S&P 500 için 8 bin puan hedefini korudu. Bu seviye mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 5 yükselişe işaret ediyor.

S&P 500, ağustos ortasında rekor seviyeye ulaşmasının ardından enflasyon görünümüne ilişkin endişelerle yatay bir seyir izledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 civarında seyrederken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 100 doların altına gerilese de temmuz ayındaki dip seviyesinin yüzde 43 üzerinde bulunuyor.

Fed'in faiz artışına rağmen endeks zirveye yakın

Fed geçen hafta üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Buna rağmen S&P 500, ikinci çeyrekteki güçlü bilanço sezonunun desteğiyle zirvesinin yalnızca yaklaşık yüzde 2 altında seyrediyor.

Wilson, büyük ölçekli ve yüksek kaliteli şirket hisselerine yönelik olumlu görüşünü yinelerken, hizmet odaklı ve düşük varlık yoğunluğuna sahip sektörlerde momentumun güçlendiğini belirtti.