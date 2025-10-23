  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı
Takip Et

Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı

Moskova Borsası (MOEX), ABD’nin Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uygulamasının ardından güne düşüşle başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moskova Borsası, ABD’nin yeni Rusya yaptırımlarının ardından düşüşle açıldı
Takip Et

Haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başlayan MOEX, yüzde 3,38 değer kaybederek, 2.564 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 3,38 düşüşle 989 puanın altına geriledi.

ABD’nin yaptırım listesine giren Rosneft’in hisse fiyatı yüzde 2,87 gerileyerek 390 rubleye, Lukoil’in hisse fiyatı da yüzde 3,26 azalarak 5 bin 854 rubleye düştü.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,43 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,77 seviyesine çıktı.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.

Borsa Haberleri
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Faiz öncesi pozitif görünüm: Borsa güne yükselişle başladı
Faiz öncesi pozitif görünüm: Borsa güne yükselişle başladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası ABD ile Çin geriliminin gölgesinde düşüşle kapandı
New York borsası ABD ile Çin geriliminin gölgesinde düşüşle kapandı
Borsada 4 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı
Borsada 4 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı