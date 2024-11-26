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Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Moskova Borsası, artarak devam eden jeopolitik gerginlik nedeniyle son 18 ayın en düşük seviyesine inerken, dolar/ruble paritesi 105 seviyesine yaklaştı.

Haber Merkezi
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Moskova Borsası son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi ve Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle Rusya'ya saldırmasıyla bölgedeki tansiyon geçen hafta yükselmeye başladı.

The New York Times'ın "bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği" yönündeki haberi de jeopolitik gerginliği artıran unsur olarak ön plana çıkarken, Rus piyasalarındaki yaptırım baskısı da sürüyor.

Gelişmeler üzerine ABD'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi vadeden Donald Trump'ın başkan seçilmesine rağmen Rus piyasalarındaki düşüş süreci tetiklenirken, Moskova Borsası TSİ 15.00 itibarıyla yüzde 1,8 değer kaybederek 2.485 puana düştü.

Moskova Borsası böylelikle 18 ayın en düşük seviyesine indi. Dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,7 azalarak 754 puana geriledi.

Ruble, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 104,86 seviyesine yükseldi.

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