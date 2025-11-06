MSCI, endekslerinde değişiklik: Türkiye'den 3 hisse geldi, 9 hisse çıktı

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 3 yeni hissenin eklendiğini, 9 hissenin çıkarıldığını bildirdi.

MSCI, küresel endekslerde 24 Kasım seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tera Yatırım Teknoloji Holding eklendi.

Söz konusu endeksten Akçansa Çimento Sanayi, Europower Enerji, Girişim Elektrik Sanayi, Kardemir Karabük Demir A, Kocaer Çelik Sanayi, Lydia Yeşil Enerji, Oba Makarnacılık Sanayi, Verusa Holding ve Vişne Madencilik çıkarıldı.

MSCI Global Standard Endeksinde ise Türkiye'den eklenen veya çıkarılan hisse olmadı.

Analistler, bazı uluslararası fonların, portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını ifade etti.

Çinli şirket sayısı 2 yıl sonra ilk kez yükseldi

MSCI Inc.'in küresel hisse senedi göstergelerindeki Çinli şirket sayısı, yaklaşık iki yıl sonra ilk kez artarak pasif yatırımcılardan daha fazla akışa zemin hazırladı.

Çeyreklik değişiklikte MSCI, 26 Çinli şirketi eklerken 20'sini çıkardı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Şubat 2024'ten bu yana ilk kez MSCI'ın Küresel Standart Endekslerine eklenen Çin hisse senedi sayısı, çıkarılanlardan fazla oldu.

Bu değişim, Çin hisselerinin gelişen tablosunu yansıtıyor. Yeni seçilen hisselerin birçoğu yılbaşından bugüne ikiye veya üçe katlandı ve şimdi pasif yatırımcılardan gelecek akışlar şeklinde daha fazla fiyat desteği için hazır durumda. Yeni seçilen hisselerin çoğu, Pekin'in endüstriyel politikasının desteklediği sektörlerde yer alırken, stratejik malzemeler, robotik, yapay zeka ve üst düzey imalat alanları oluyor. .

MSCI Çin Endeksi, bu yıl şimdiye kadar %30'dan fazla yükselerek küresel göstergesini geride bıraktı.

MSCI Inc., çeyreklik incelemesinde toplamda 69 şirketi tüm ülkeler dünya endeksine ekledi ve 64 şirketi çıkardı. Endeks derleyicisi ayrıca MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne de birkaç firma ekledi. Piyasa değerine göre en büyükler arasında PT Barito Renewables Energy, Zijin Gold International Co. ve GF Securities Co. Bulunuyor.