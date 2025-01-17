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MSCI endekslerinde Türk hisselerinde değişiklik bekleniyor

Şubat ayı MSCI güncellemesinde endeksler kapsamındaki Türk hisselerinde değişiklik bekleniyor.

Haber Merkezi
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MSCI endekslerinde Türk hisselerinde değişiklik bekleniyor
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HSBC'nin strateji ekibi MSCI tarafından şubat ayı güncellemesinde MSCI Standard Index içinde yer alan hisselerde değişiklik bekliyor.

HSBC, MSCI endeksinden Anadolu Efes'in çıkarılmasını bekliyor.

Sasa'nın da Endeks kapsamından çıkarılabileceğini belirten HSBC, Pegasus ve Coca-Cola İçecek'in de Endeks'ten çıkma adayı olabileceklerini, ancak şu anda böyle bir risk görmediklerini ifade ettiler.

HSBC stratejistlerine göre MSCI endekslerine eklenecek Türk hissesi ise şu anda görünmüyor.

MSCI gözden geçirme sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklayacak ve değişiklikler 28 Şubat kapanışından sonra yürürlüğe girecek.

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