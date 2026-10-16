MSCI kararı Endonezya borsasını sarstı: Yüzde 11'i aşan düşüş

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MSCI, Endonezya endekslerinin Gelişmekte Olan Piyasa statüsünden Bağımsız Piyasa statüsüne yeniden sınıflandırılmasına yönelik görüş alma süreci başlattı. Nihai kararın Haziran 2027 sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

MSCI, Endonezya hisselerine yönelik mevcut dondurma uygulamasının da ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini bildirdi.

Şeffaflık ve koordineli işlem şüpheleri gündemde

MSCI, Haziran 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi'nde piyasa katılımcılarının Endonezya hisse senedi piyasasının yatırım yapılabilirliğine ilişkin ciddi kaygılar dile getirdiğini hatırlattı. Başlıca sorunlar arasında ortaklık yapılarındaki şeffaflık eksikliği ve koordineli işlem şüpheleri yer aldı.

Endonezya makamları, yüzde 1'in üzerindeki pay sahipliklerinin daha ayrıntılı açıklanması, yatırımcı sınıflandırmasının geliştirilmesi, yüksek pay yoğunlaşmasına ilişkin raporlama ve asgari serbest dolaşım oranının yüzde 15'e çıkarılmasına yönelik yol haritası gibi adımlar açıkladı.

MSCI ise kurumsal yatırımcıların bu düzenlemelerin tutarlı biçimde uygulandığını ve kalıcı sonuç ürettiğini görmek istediğini belirtti.

Endonezya borsasında kayıp yüzde 11'i aştı

MSCI açıklamasının ardından Endonezya'nın gösterge hisse senedi endeksi yüzde 11,15 düşüşle 5.209,27 puandan işlem görüyor.

Gün içinde endeks 5.193,22 puan ile son 1 yılın en düşük seviyesini de gördü.

DBS Group Kıdemli Ekonomisti Radhika Rao, olası statü değişikliğinin pasif fonların yatırım kısıtları nedeniyle Endonezya varlıklarındaki pozisyonlarını azaltmasına yol açabileceğini belirtti.

Rao, riskten kaçışın kurda oynaklık yaratması halinde Endonezya Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesini artırabileceğini söyledi.

Endonezya'dan düzenlemeleri iyileştirme mesajı

Endonezya'nın finansal düzenleyicisi, MSCI'ın uyarısına saygı duyduklarını ve yapılan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeleri sürdüreceklerini açıkladı.

Yetkililer ayrıca sermaye piyasasının yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu ve yaptırımların güçlendirilmesine devam edileceğini bildirdi.

MSCI, nihai karar öncesinde piyasa katılımcılarından görüş toplamaya devam edecek ve görüş alma sürecinde ara değerlendirme yayımlayabilecek.