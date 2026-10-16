MSCI kararının Borsa İstanbul'a etkisi ne olacak? Aracı kurumlar yorumladı

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MSCI'ın Türkiye hisse senetlerine yönelik bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurma kararı, aracı kurumların günlük bültenlerinde öne çıkan piyasa başlıklarından biri oldu.

MSCI, Haziran 2027'ye kadar piyasa şeffaflığı, denetim ve fiili dolaşım oranlarının güvenilirliği konusunda yeterli ilerleme sağlanmaması halinde Türkiye'nin Gelişmekte Olan Piyasa statüsünden Sınır Piyasa veya Bağımsız Piyasa statüsüne yeniden sınıflandırılmasını değerlendirebileceğini bildirdi.

Piyasa yorumlarında kısa vadede Borsa İstanbul üzerinde baskı ve endeks kaynaklı yabancı fon talebinde zayıflama riski öne çıkarken, uzun vadeli etkinin Haziran 2027'ye kadar atılacak adımlar ve MSCI'ın bu tarihte yapacağı değerlendirmeyle şekilleneceği vurgulandı.

Fon işlemleri ve halka açıklık oranları mercek altında

TFG İstanbul Genel Müdürü Murat Şenalp, MSCI'ın kararının arkasında kurumsal yatırımcıların bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle yakından bağlantılı fonların sahip olduğu paylar üzerinden koordineli alım satım yapılabileceğine ilişkin endişelerin bulunduğunu belirtti.

Şenalp, bu tür işlemlerin şirketlerin gerçek halka açıklık oranlarının hesaplanmasını zorlaştırabileceğini ve piyasa bütünlüğüne ilişkin soru işaretleri yaratabileceğini ifade etti.

Şenalp, Türkiye'de son dönemde yapılan düzenlemelerin MSCI tarafından dikkate alındığını ancak yapısal sorunların giderildiğinin görülmesi için daha fazla zamana ve somut ilerlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Sürecin sancılı ve muhtemelen gecikmiş olsa da uzun vadede olumlu bir gelişme ve fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Piramit Menkul: Borsada temkinli seyir sürebilir

Piramit Menkul, MSCI'ın bazı Türkiye endeks değişikliklerini dondurması ve piyasa şeffaflığına ilişkin uyarılarını yinelemesini yurt içi piyasalar açısından önemli bir negatif unsur olarak değerlendirdi.

Kurum, küresel piyasaların yönünü yukarı çevirmesine karşın MSCI kaynaklı haber akışı nedeniyle Borsa İstanbul'da temkinli görünümün korunabileceğini belirtti.

İnfo Yatırım: Endeks üzerinde baskı oluşabilir

İnfo Yatırım, MSCI kararının haber akışı kaynaklı olarak Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratabileceğini değerlendirdi.

Kuveyt Türk Yatırım ise endekslere yeni hisse eklenmemesi, yabancı yatırımcı katsayılarının artırılmaması ve şirketlerin üst büyüklük segmentlerine geçişlerinin durdurulmasının potansiyel endeks kaynaklı yabancı fon talebini sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Kurum, piyasa şeffaflığı ve fiili dolaşım oranlarına ilişkin endişelerin giderilememesi halinde Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünün Haziran 2027 sonrasında yeniden değerlendirilmesi ihtimalini orta vadede yabancı yatırımcı talebi açısından izlenmesi gereken bir risk olarak gördü.

İktisat Bank: Statü değişikliği yabancı fon çıkışına yol açabilir

İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, Endonezya'daki gelişmenin Türkiye açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

Değirmencioğlu, Türkiye'nin daha alt bir piyasa kategorisine alınması halinde gelişmekte olan ülke endekslerini takip eden yabancı fonların Türk hisselerinden çıkabileceğini söyledi.

BIST 100 endeksinin mayıs ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 20'den fazla gerilediği bir dönemde gelen uyarının uluslararası yatırımcı güveni açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Değirmencioğlu, alınan önlemlerin ardından Türkiye'nin herhangi bir müeyyide ile karşı karşıya kalmasını beklemediklerini kaydetti.

Haziran 2027'ye kadar atılacak adımlar belirleyici olacak

Global Yatırım, fon piyasasına yönelik denetim ve serbest dolaşım endişeleri nedeniyle alınan dondurma kararının ardından, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda piyasa sınıflandırmasının yeniden değerlendirilmesinin yabancı yatırımcı algısı açısından risk oluşturduğunu belirtti.

PhillipCapital ise MSCI'ın fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulanmasına imkân verecek açıklama standartlarına ihtiyaç bulunduğunu vurguladığını hatırlattı.

Kurum ayrıca FTSE Russell'ın da bu ayın başında Türkiye'nin statüsünü korurken fiili dolaşım verilerine ilişkin benzer endişelere dikkat çektiğini belirtti.