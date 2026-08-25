MSCI, Türkiye endeksinde 3 şirket için kararını değiştirdi: Endekse alınmayacaklar

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MSCI, Türkiye endekslerinde 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak değişikliklere ilişkin listesini güncelledi. Daha önce MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne dahil edileceği açıklanan Tera Yatırım Menkul (TERA), Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) ve Kardemir (B) (KRDMB) için değişiklik yapıldı. MSCI’nin son duyurusuna göre söz konusu üç şirket endekse eklenmeyecek.

Değişiklikler 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Endekse eklenecek şirket sayısı üçe düştü

Böylece daha önce açıklanan listede yer alan altı şirketlik ekleme, son güncellemeyle birlikte üç şirkete düşmüş oldu. MSCI’ın önceki duyurusuna göre Borusan Boru (BRSAN), Europower Enerji (EUPWR), Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) 1 Eylül itibarıyla endekse dahil edilecek.

Astor Enerji, Arçelik ve Katılımevim kararları değişmedi

Öte yandan MSCI Türkiye Standard Endeksi’ne Astor Enerji’nin eklenmesi ve Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nden Arçelik (ARCLK) ve Katılımevim’in (KTLEV) çıkarılma kararında değişiklik yapılmadı.