MSCI'dan Türk hisseleri için yeni inceleme sinyali

MSCI, yatırım yapılabilirlik endişelerinin tespit edildiği durumlarda Türk sermaye piyasası araçlarını vaka bazında değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Kuruluş, gerekli görülmesi halinde bireysel menkul kıymetlerin dolaşımdaki pay (free float) oranını gözden geçirebileceğini ve belirli fonların payları dahil bazı hissedarları serbest dolaşımdaki pay kapsamından çıkararak "serbest dolaşım dışı" olarak yeniden sınıflandırabileceğini belirtti.

MSCI, bu tür değerlendirmelerin uygulanmasından önce müşterilere önceden bildirileceğini ifade etti.

Ayrıca MSCI, daha önce açıkladığı üzere Endonezya ve Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini Kasım 2026 Endeks Gözden Geçirme süreci öncesinde kamuoyuyla paylaşacağını yineledi.

Türkiye piyasasına yakın takip mesajı vermişti

MSCI, Türkiye piyasasında Kasım 2026 MSCI Endeks İncelemesi’ne kadar yeterli, somut ve güvenilir ilerleme görülmezse, MSCI Türkiye endeksi ve ilgili hisseler için yeni bir danışma süreci başlatabileceğini açıklamıştı.