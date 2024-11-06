Murat İman, borsada “şok toparlanma” için tarih verdi!
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programına konuk olan Nurol Portföy GMY Murat İman, kan kaybı yaşayan borsa için “şok toparlanma” tarihi verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Murat İman, hisselerdeki düşüşte kredili satışların etkisine dikkat çekerken alım iştahı için gerekli koşullarının oluştuğunu belirtti.
“Teknik olarak bir dönüş sinyali görmek isteyebiliriz” diyen İman, 8000 – 8500 aralığına dikkat çekti.
Murat İman’ın yatırım fonlarına Amerikan seçim sonuçlarının olası etkileri, ABD tahvil getiri eğrisin ve altın-gümüş rasyosuna dair öngörülerinin tamamını buradan izleyebilirsiniz...
Borsa Haberleri