Nasdaq 2022'den bu yana en kötü gününü yaşarken, Dow Jones 200 puan değer kazandı

S&P 500 %1,39 değer kaybederek 5.588,27'den kapandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq %2,77 düşüşle 17.996,92 seviyesine gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en kötü seansını gerçekleştirdi ve 1 Temmuz'dan bu yana ilk kez 18.000 seviyesinin altında kapandı.

Ancak Dow Jones Sanayi Endeksi 243,60 puan ya da %0,59 artışla 41.198,08 seviyesine ulaşarak düşüş trendini tersine çevirdi. Bu da endeksi ilk kez 41.000'in üzerinde bir kapanışa taşıdı.

UnitedHealth'in güçlü kazanç raporunun ardından Wall Street'in notunu yükseltmesiyle elde ettiği %4,5'lik Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yükselmesine yardımcı oldu.

Öte yandan, S&P 500 ve Nasdaq, megacap teknoloji hisselerinde devam eden geri çekilme nedeniyle ağırlaştı. Bu durum, teknoloji hisselerinin bu yıl yapay zeka çılgınlığıyla birlikte yaşadığı büyük yükselişin ardından bir dönüşe işaret ediyor.

Nitekim çarşamba günkü seans, 2001 yılından bu yana Nasdaq'ın %2,5'i aşan bir kayıp yaşadığı, Dow'un ise kazanç kaydettiği ilk seans oldu.

S&P 500 içinde, bilgi teknolojisi ve iletişim hizmetleri seansta en kötü performans gösteren iki sektör oldu. Özellikle, Meta Platformları %5,7 düşerken, büyük teknoloji akranları Netflix ve Microsoft %1'den fazla düştü.