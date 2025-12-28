Net borcu en düşük 10 şirket belli oldu; Enerji devi dikkat çekti!

Borsa İstanbul’da 2025 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlanırken, halka açık şirketlerin finansal tabloları yakından incelendi.

Açıklanan bilançolara göre net borç rakamı eksi seviyede bulunan şirketler belirlendi. Bu veriler doğrultusunda, borsada işlem gören firmalar arasında net nakit pozisyonu en güçlü olan ilk 10 şirketin sıralaması netleşti.

DÜŞÜK BORCUYLA DİKKAT ÇEKEN 10 ŞİRKET

Hazırlanan liste, yatırımcılar açısından şirketlerin finansal sağlamlığını ve nakit yönetim performansını ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Net borcu en düşük olan 10 şirket şöyle:

1. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Net Borç

-1.020.000.000.000 TL

2. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Net Borç

-938.150.000.000 TL

3. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Net Borç

-932.910.000.000 TL

4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Net Borç

-910.050.000.000 TL

5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Net Borç

-666.240.000.000 TL

6. Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Net Borç

-535.540.000.000 TL

7. QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

Net Borç

-354.470.000.000 TL

8. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Net Borç

-147.220.000.000 TL

9. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Net Borç

-102.330.000.000 TL

10. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Net Borç

-74.430.000.000 TL