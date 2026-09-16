Net Global Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor: Sekiz endekse birden girecek

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Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın payları 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin payları aynı tarihten itibaren sekiz BIST endeksinin kapsamına dahil edilecek.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Net Global Endüstriyel Yatırımlar payları 17 Eylül'den itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Kimya Petrol Plastik endekslerinde yer alacak.

Fiili dolaşım oranı yüzde 28

Endeks hesaplamalarında şirketin pay sayısı 312 milyon 500 bin adet olarak dikkate alınacak. Net Global'in fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 28 olarak esas alınacak.

Endeks değişiklikleri, şirket paylarının Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağı 17 Eylül 2026 tarihinde geçerli olacak.