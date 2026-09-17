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Net Global bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor

Net Global Endüstriyel Yatırımlar'ın (NETGL) halka arz edilen payları bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. NETGL.E işlem koduyla işlem görecek paylarda baz fiyat 25,52 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Net Global bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
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Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.'nin halka arz edilen payları bugün Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket payları 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Baz fiyat 25,52 TL olarak belirlendi

Net Global payları Borsa İstanbul'da NETGL.E işlem koduyla işlem görecek.

Şirket paylarının ilk işlem günündeki baz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.