Net Global halka arzında talep toplama 9 Eylül’de başlıyor

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Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzında talep toplama süreci 9 Eylül'de başlayacak. Yatırımcılar, 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde pay başına 25,52 lira sabit fiyatla talepte bulunabilecek.

Halka arzda sermaye artırımı yoluyla 62,5 milyon, ortak satışı yoluyla 25 milyon lira nominal değerli pay satışa sunulacak. Toplam 87,5 milyon payın halka arz büyüklüğü 2 milyar 233 milyon lira olacak. Ek satış planlanmıyor.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 312,5 milyon liraya çıkarken, halka açıklık oranı yüzde 28 olacak. Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki halka arz, en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Paylar Borsa İstanbul'da "NETGL" koduyla işlem görecek.

Payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara ayrıldı

Halka arz edilen payların 35 milyon adedi, diğer ifadeyle yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Yurt içi kurumsal yatırımcılara 30 milyon 625 bin adetle yüzde 35, yurt dışı kurumsal yatırımcılara 21 milyon 875 bin adetle yüzde 25 tahsisat yapılacak.

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün fiyat istikrarı işlemi planlanırken, şirket ve ortaklar için bir yıllık satmama taahhüdü bulunuyor.

Hasılat arttı, karlılık geriledi

Net Global'in hasılatı 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 890,5 milyon liradan 1 milyar 29,9 milyon liraya yükseldi.

Satışların maliyeti yüzde 26,2 artışla 795,8 milyon liraya ulaşırken, brüt kar yüzde 10 düşerek 234,1 milyon liraya geriledi. Brüt kar marjı yüzde 29,2'den yüzde 22,7'ye indi.

Şirketin esas faaliyet kârı yüzde 12,2 azalarak 187,8 milyon lira oldu. Finansman giderleri ise yüzde 23,3 artışla 200,1 milyon liraya çıktı.

Vergi öncesi kâr yüzde 33,3 yükselerek 44,8 milyon liraya ulaşmasına rağmen dönem kârı 123,7 milyon liradan 19 milyon liraya geriledi. Böylece net kâr yüzde 84,6 azalırken, net kâr marjı yüzde 13,9'dan yüzde 1,8'e düştü.

FAVÖK marjı yüzde 24'e indi

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2025'in ilk yarısındaki 275,3 milyon liradan 2026'nın aynı döneminde 246,9 milyon liraya indi. FAVÖK'teki yıllık düşüş yüzde 10,3 olurken, FAVÖK marjı yüzde 30,9'dan yüzde 24'e geriledi.

Net Global'in FAVÖK'ü 2023'te 649,3 milyon lira, 2024'te 680,3 milyon lira ve 2025'te 607,8 milyon lira olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı aynı yıllarda sırasıyla yüzde 19,9, yüzde 32,6 ve yüzde 28,2 oldu.

Halka arz geliri yatırımlara ve borçlara ayrılacak

Net Global, halka arz gelirinin yüzde 20-30'unu vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ile makine ve ekipman alımında kullanmayı planlıyor. Mevcut yatırımlardaki kapasite artışları ve koruge boru makinesi alımına gelirin yüzde 15-25'i ayrılacak.

Gelirin yüzde 20-30'u kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasında, yüzde 25-35'i ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak.

Şirket, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki konumu ile demiryolu taşımacılığının maliyet ve çevresel avantajlarının vagon talebini desteklediğini belirtti.

Küresel koruge boru pazarının da 2024'teki 20,3 milyar dolardan yıllık ortalama yüzde 5,37 büyümeyle 2035'te 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor.