Net Global halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihleri 9-11 Eylül 2026 olarak belirlendi. Şirket payları 3 iş günü boyunca 25,52 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Halka arz kapsamında toplam 87,5 milyon TL nominal değerli 87,5 milyon adet B grubu hamiline yazılı pay satışa çıkarılacak.

Şirketin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 62,5 milyon TL artırılarak 312,5 milyon TL'ye yükseltilecek. Sermaye artırımı kapsamında 62,5 milyon adet yeni pay ihraç edilecek.

Ortaklardan 25 milyon adet pay satılacak

Halka arzda ayrıca Sami Aydın'a ait 12,5 milyon TL, Haydar Aydın'a ait 8 milyon 335 bin TL ve Ünal Aydın'a ait 4 milyon 165 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 25 milyon TL nominal değerli ortak satışı gerçekleştirilecek.

Payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara ayrılacak

Planlanan tahsisata göre halka arz edilen payların yüzde 40'ına karşılık gelen 35 milyon adet pay yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılacak.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 30 milyon 625 bin adet pay ile yüzde 35, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 21 milyon 875 bin adet pay ile yüzde 25 oranında tahsisat yapılması planlanıyor.

Şirket, sermaye artırımıyla elde edeceği fondan masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15-25'ini mevcut yatırımlarda kapasite artışları, çatı GES kurulumu ve koruge boru makinesi alımında kullanmayı planlıyor.

Fonun yüzde 20-30'unun vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman alımlarına, yüzde 20-30'unun kısa vadeli banka kredilerinin azaltılmasına, yüzde 25-35'inin ise işletme sermayesi ihtiyacına ayrılması öngörülüyor.