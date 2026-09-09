Net Global'in halka arzında talep toplama bugün başlıyor

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Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin halka arzında talep toplama bugün başlıyor.

Şirketin halka arzı kapsamında 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplanacak. Şirket payları 25,52 TL sabit fiyatla halka arz edilecek.

Halka arz kapsamında toplam 87 milyon 500 bin adet B grubu pay satışa sunulacak. Bunun 62 milyon 500 bin adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Halka açıklık oranı yüzde 28'e çıkacak

Şirketin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi halka arzla birlikte 312 milyon 500 bin TL’ye yükselecek. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 28 olacak.

Şirket payları, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.