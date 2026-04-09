New York borsası, ABD-İran ateşkesi sonrasında ralliyle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 2,85 artarak 47.909,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 6.782,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,8 yükselişle 22.635,00 puana çıktı.

ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkes sağlanması sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini bildirmişti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini belirterek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları 2 haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada da ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin, 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu sürede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli şekilde mümkün olacağını aktardı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 12 azalarak 96,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 15 azalışla 96 dolara geriledi.

Analistler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığına ilişkin haberlere değinerek, bölgedeki gerilime dair belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Kurumsal tarafta, çatışmaların başlangıcından bu yana önemli yükselişler kaydeden enerji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. ExxonMobil'in hisseleri yüzde 4,7 ve Chevron'un hisseleri yüzde 4,3 değer kaybetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, hava yolu şirketlerinin hisselerini ise yukarı çekti. United Airlines'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8, American Airlines'ın hisseleri yüzde 5,5 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Ayrıca tutanaklar, Orta Doğu'daki çatışmanın ardından hem faiz indirimi hem de faiz artırımı senaryolarının masada olduğunu ortaya koydu.