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New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler sürerken ABD'de enflasyonun şubatta yavaşladığına işaret eden veriler sonrası güne yükselişle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 41.639,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.629,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 kazançla 17.726,14 puana tırmandı.

ABD Başkanı Trump'ın tarife açıklamaları ve hamleleri risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

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Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 artarak beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini, buna karşın şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici fiyatlarındaki artışın yatırımcılara bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişelerin varlığını koruduğuna işaret eden analistler, enflasyondaki iyileşmenin geçici olabileceğini aktardı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 56 ihtimalle faiz oranını 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Tarife cephesindeki gelişmeler de izlenirken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifelere Avrupa Birliği'nden (AB) misilleme gelirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar avro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresindeki gelişmeler de takip edilirken, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, 30 Eylül'e kadar hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısını onaylayarak Senato'ya gönderdi.

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