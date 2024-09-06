New York borsası, ABD'nin istihdam verileri sonrası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 40.756,81 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.507,33 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,06 kazançla 17.137,62 puana yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının yumuşamaya devam ettiğine işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 35,21 dolara yükseldi.

Analistler, beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verileri sonrası Fed'in eylülde daha agresif faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

Geçen ay işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatan analistler, Banka'nın, bu ayki toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gitme olasılığının yükseldiğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, daha dengeli bir ekonominin faiz oranlarını düşürmenin kapısını açtığını ve tüm eylem planının ekonominin nasıl performans gösterdiğine göre belirleneceğini söyledi.

Williams, Fed'in faiz indirimi sürecini başlatmaya hazır olduğunu belirtti.