New York borsası ABD'nin istihdam verilerinin ardından yükselişle açıldı

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Dow Jones endeksi yataya yakın seyrederek 53.849,26 puanla açılış yaptı.

​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.735,18 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,70 kazançla 26.534,66 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, devam eden bilanço sezonu ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalardaki yukarı yönlü seyirde, yatırımcıların ABD'de zayıf gelen istihdam verilerini Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından olumlu değerlendirmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı sektörlerde istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Böylece mayıs ve hazirana ilişkin toplam istihdam seviyesi, daha önce açıklanandan 103 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

İşsizlik oranı ise aynı dönemde haziran ayındaki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,1'e geriledi.

Analistler, zayıf istihdam verisinin Fed'e eylül ayındaki toplantıda faiz oranlarını sabit tutması için alan sağlayabileceğini belirtti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin zayıfladığı görüldü.

Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yazılım şirketi Atlassian'ın finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve gelecek döneme ilişkin iyimser beklentiler açıklamasının ardından hisseleri yüzde 31'in üzerinde değer kazandı.

Yarı iletken şirketi Microchip Technology'nin hisseleri de şirketin gelecek çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa tahminlerinin üzerinde olmasıyla yüzde 9'un üzerinde yükseldi.

Teknoloji şirketi Cloudflare'in ise finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından hisseleri yüzde 11'i aşkın değer kazandı.

Airbnb'nin de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

Öte yandan, ABD yönetiminin yarı iletkenlerde ve güneş panellerinde kullanılan polisilikon ve türevlerinin ithalatına yönelik asgari fiyat uygulaması ile yüzde 15 oranında tarife getirmesi sonrası bazı güneş enerjisi şirketlerinin hisselerinde de yükseliş görüldü. Bu şirketlerden ABD merkezli First Solar'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı da yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtmişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi de Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.