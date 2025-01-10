New York borsası, ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,38 azalarak 42.471,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.872,65 puana​ ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 19.300,28 puana indi.

Fed'in para politikasında temkinli hareket edeceği yönündeki mesajları faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişeleri körüklerken pay piyasaları, bugün açıklanan istihdam verilerinin ardından güne negatif bir başlangıç yaptı.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Analistler, verilerin istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen yılı sağlam bir zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verilerinin ardından yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,75 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de veriler sonrası 109,27 seviyesine yükseldi.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri, geçen yılın son çeyreğinde şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10'u aşkın değer kazandı.

Öte yandan, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlar sürerken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

Analistler, Los Angeles'taki yangınların ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceğini, etkilenen bölgelerdeki konut ve iş yerlerinin yüksek değerleri göz önüne alındığına sigortalı zararın milyarlarca dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers ile Chubb'ın hisseleri yüzde 2'nin, American International Group'un hisseleri yüzde 1'in, Allstate'in hisseleri yüzde 4'ün ve Mercury General'ın hisseleri yüzde 21'in üzerinde değer kaybetti.