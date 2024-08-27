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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 41.186,28 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.602,89 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kayıpla 17.655,52 puana geriledi.

Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcılar temkinli davranırken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, perşembe günü yayınlanacak büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da beklendiğini kaydetti.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

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