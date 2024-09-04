New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 40.872,06 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 azalışla 5.506,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 kayıpla 17.015,71 puana indi.

Dün ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla sert düşüş yaşanan pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında da negatif seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişelerinin risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

İmalat sanayi sektöründe daralmaya işaret eden dünkü veriler sonrasında riskten kaçınma havasının daha da kötüleştiğini söyleyen analistler, yatırımcıların Fed'in bugünkü "Bej Kitap" raporunun yanı sıra bu hafta açıklanacak istihdam verilerini de beklediğini dile getirdi.

Analistler, bu hafta yayımlanacak verilerin, ABD ekonomisinin sağlığına ve Fed'in ilk faiz indiriminin boyutuna dair daha fazla ipucu verebileceğini belirtti.

Dünü yüzde 10'a yakın değer kaybıyla tamamlayan ve çip şirketlerinin hisselerindeki düşüşe öncülük eden Nvidia'nın hisseleri yeni güne de yüzde 2 kayıpla başladı. Nvidia hisselerindeki düşüşte, ABD Adalet Bakanlığının şirkete yönelik antitröst soruşturmasına başladığına dair haberler de etkili olurken, Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 300 milyar dolar azaldı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 1,5, Microsoft'un yüzde 1,2 ve Apple ile Meta'nın yüzde birer düşüş kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 7,9 artışla 78,8 milyar dolara çıkarken, yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,44'ten yüzde 6,43'e indi, mortgage başvuruları ise yüzde 1,6 yükseldi.