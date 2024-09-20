New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 41.959,43 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 5.709,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 17.999,34 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle dün pozitif havanın hakim olduğu pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında aşağı yönlü bir seyir izlendi.

Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, resesyondan kaçınılabileceği ihtimali risk iştahını beslemiş ve Dow Jones ile S&P 500 endeksleri dün rekor seviyelere ulaşmıştı.

Fed'in projeksiyonlarına göre yıl sonun kadar 50 baz puanlık daha indirim beklentisi öngörülürken, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor.

Kurumsal tarafta ise kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx'in hisseleri, gelecek yıl işinin yavaşlayacağı konusunda uyarması ve üç aylık dönemde beklenenden daha kötü kar bildirmesi sonrası yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

Spor giyim markası Nike'ın hisseleri ise şirketten gelen üst yönetici (CEO) değişikliğine ilişkin haberin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.