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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

AA
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New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalarak 43.142,37 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalışla 6.006​,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 19.896,76 puana geriledi.

Noel tatili nedeniyle kısa süren bu hafta, işlem hacminin son 6 ayın ortalamasının altında kaldığı pay piyasalarında, açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizlikler ile 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminin uygulayacağı ticaret politikalarının değerlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Öte yandan Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,59 seviyesinde seyretti.

Analistler, işlem hacminin gelecek haftaki yeni yıl tatilinin de etkisiyle 6 Ocak'a kadar düşük seyretmesinin beklendiğini, piyasalar için ilk önemli odak noktasının 10 Ocak'ta açıklanacak istihdam raporu olacağını aktardı.

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