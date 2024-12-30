New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,3 azalarak 42.863,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalışla 5.920,67 puana​, Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kayıpla 19.460,41 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla 4,56'ya geriledi.

Analistler, çarşamba günü yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına işaret ederek, hafta boyunca zayıf işlem hacmi beklendiğini kaydetti.

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde de düşüş yaşanırken, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'den fazla kayıpla güne başladı. Tesla'nın hisseleri de yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri ise yüzde 4,5 düştü.