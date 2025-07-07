New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 44.803,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 6.259,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kayıpla 20.490,55 puana indi.

Yatırımcılar ABD ile diğer ülkeler arasındaki muhtemel ticaret anlaşmalarına dair gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Basın mensuplarına dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarıyla ilgili mektupların yaklaşık 12 ila 15 ülkeye gönderileceğini belirterek, "Bence 9 Temmuz'a kadar çoğu ülkeyle anlaşmış olacağız. Evet. Ya bir mektup ya da bir anlaşma olacak." dedi.

Trump'a eşlik eden ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise diğer ülkelere uygulanacak tarifelere ilişkin, "1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek ancak Başkan şu anda oranları ve anlaşmaları belirliyor." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, ABD'nin tarife mektuplarının veya dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmaların bugün yerel saatle 12.00'den itibaren teslim edileceğini duyurdu.

Trump, ayrı bir paylaşımında ise BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de iki gün içinde ticaret anlaşmaları konusunda birkaç duyuru yapacaklarını ifade ederek, "yoğun birkaç gün" olacağını söyledi.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bir siyasi parti kurma planını açıklamasının ardından Tesla hisseleri düşüşe geçti. Tesla'nın hisseleri yüzde 7'ye yakın kayıpla güne başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yayımlayacağı haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar da yatırımcılar tarafından takip edilecek.