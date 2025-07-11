New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,48 azalarak 44.434,99 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 6.255,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kayıpla 20.575,04 puana geriledi.

ABD'de tarife gündemine ilişkin gelişmeler değerlendirilmeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, "Kanada fentanil akışını durdurmak için benimle birlikte çalışırsa, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de Kuzey Amerika'daki fentanil belasını durdurmak için hayati bir ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Her iki ülkede de hayat kurtarmak ve toplumları korumak için ABD ile birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Trump, NBC News'e bağlantısında ise ticaret ortaklarının çoğuna yüzde 15 ya da yüzde 20 oranında genel gümrük vergisi uygulamayı planladığını söylerken, tarifelerin borsayı olumsuz etkileyebileceği ya da enflasyonu artırabileceği yönündeki endişeleri reddetti.