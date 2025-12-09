New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 47.724,52 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.840,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 23.504,61 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Bankanın yarın faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin gücünü koruduğunu belirten analistler, ancak Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerin piyasalardaki risk algısının artmasına neden olduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in ekonomik projeksiyonları ve Powell'ın açıklamalarının, sadece bu hafta değil, ayın geri kalanında da piyasaların seyrinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yayınlanan bir röportajında, faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya, "Evet." yanıtını verdi.

Trump, dün ulusal güvenliğin güçlü şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurdu.

Bundan yüzde 25 pay alacaklarını kaydeden Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.

Trump'ın duyurusu sonrasında yükselen Nvidia hisseleri, Çin'in yerli şirketlerin bu çipleri satın almasını kısıtlayacağı veya engelleyeceği yönündeki haberin ardından kazançlarının bir kısmını kaybetti.

Nvidia hisseleri yatay seyirle güne başlarken, AMD'nin hisseleri yüzde 0,5 düştü. Intel'in hisseleri ise yüzde 2 değer kazandı.

Warner Bros. Discovery ile satın alma anlaşmasına varan Netflix ve şirketi almak için daha yüksek teklif veren Paramount arasındaki mücadeleye dair gelişmeler de takip edildi.

Paramount'un hisseleri yüzde 2,5 azalırken, Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yaklaşık yüzde 1 arttı. Netflix'in hisseleri ise yatay seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, 22 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 4 bin 750 arttı.