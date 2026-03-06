New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,53 azalarak 47.223,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,29 azalışla 6.742,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 kayıpla 22.422,03 puana indi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin de etkisiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, İran ile "koşulsuz teslimiyet" haricinde anlaşma olmayacağını belirtti.

Bölgede şiddetlenen çatışma nedeniyle küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelirken, arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 6'nın üzerinde artarak 90,6 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 8'den fazla artışla 88,1 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu körüklemesinden endişe duyulurken, ABD'de açıklanan veriler ekonomide istihdam kaybı yaşandığını ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimi için destekleyici bir faktör olabileceğini, ancak petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda bunun enflasyonda yükselişe yol açma riski dikkate alındığında ABD Merkez Bankası (Fed) için işlerin zorlaşabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, İran'la savaşın enflasyon üzerinde kalıcı bir etkisinin olmasını beklemediğini ifade etti.

Benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler için ilk etapta bir fiyat şoku yaratabileceğini belirten Waller, "Politikanın geleceği açısından düşündüğümüzde bunun kalıcı enflasyona yol açması olası değil." dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de CNBC televizyonuna verdiği röportajda, şubat ayına ilişkin zayıf gelen istihdam verilerinin para politikası açısından halihazırda zor olan karar alma ortamını daha da zorlaştıracağına işaret etti.

Daly, "İş gücü piyasasının istikrar kazandığına dair umutlar belki fazla abartılıydı ve iş gücü piyasasını gerçekten yakından takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.