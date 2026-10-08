New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 51.105,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalarak 7.778,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,44 kayıpla 27.416,03 puana indi.

Tahvil faizleri ve petrol fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalırken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceğine ilişkin haber akışı ve Hürmüz Boğazı'nda alternatif geçiş güzergahlarının kapatılabileceği yönündeki açıklamaların arz endişelerini artırmasıyla yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Tahvil piyasasındaki satış baskısı da devam ederken, dün gün içinde yüzde 5,36 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık hazine tahvilinin faizi yüzde 5,28 seviyesinde dengelendi.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları beklediğini söyledi.

Faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu söyleyen Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.