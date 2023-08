New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 35.314,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.499,38 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kayıpla 13.884,32 puana düştü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in birkaç küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesi yeni bir satış dalgasına yol açarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için ek neden verdiğini belirterek, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerin de yeniden alevlendiğini söyledi.

Söz konusu not indirimi sonrasında ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'şer ve JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 65,5 milyar dolara düştü. Ülkenin bu dönemde ihracatı, zayıflayan küresel talebin etkisiyle Mart 2022'den, ithalatı da süregelen yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de toptan eşya stokları haziranda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla gerilerken, toptan eşya satışları yüzde 0,7 azalışla 643,3 milyar dolar oldu.

New York Fed tarafından hazırlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre, ülkede hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarak 17,06 trilyon dolara ulaştı. Kredi kartı borçları ise bu yılın ikinci çeyreğinde 45 milyar dolar artarak 1,03 trilyon dolara yükselirken, ilk kez 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.