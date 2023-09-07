New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 34.443,19 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalarak 4.465,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.06 kayıpla 13.872,47 puana düştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) istikrarlı seyreden faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişeler artarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artarak 65 milyar dolara çıktı. Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 1,6 artışla 251,7 milyar dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 1,7 artarak 316,7 milyar dolara yükseldi.

Ülkede mortgage (konut kredisi) başvuruları ise buna ilişkin faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen geçen hafta Aralık 1996'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektöründe üst üste sekizinci ayda büyümeye işaret etti.

Öte yandan, Fed, ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeleri içeren "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Raporda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı kaydedildi.

Analistler, ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirisinin yüzde 5 seviyesinin üzerinde seyrettiğini belirterek, artan hazine getirilerinin riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

Hazine getirilerindeki artışın beklentilerin üzerindeki ekonomik verilerle aynı zamana denk geldiğine dikkati çeken analistler, hizmet sektörüne ilişkin güçlü verilerin de daha fazla faiz artışı olasılığına dair endişeleri artırdığını dile getirdi.

Analistler, ABD ekonomisinin hem imalat hem de imalat dışı sektörlerine ilişkin son verilerin fiyatların "yanlış yönde" ilerlediğini gösterdiğini belirtti.

Öte yandan, F-35 jetleri için teslimat tahminlerini düşüren ABD'li savunma devi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.