New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 34.645,99 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.462,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.04 kayıpla 13.773,61 puana düştü.
ABD'de yarın açıklanacak ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Piyasalardaki negatif seyirde petrol fiyatlarındaki yükseliş ile teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.
Arz endişeleri nedeniyle yılın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatları, enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdı.
ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 2'ye yakın artarak yaklaşık 89 dolarla Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Artan petrol fiyatlarının etkisiyle enerji şirketlerinin hisselerinde yükseliş kaydedilirken, Chevron ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.
Haftaya pozitif bir başlangıç yapan teknoloji hisselerinde ise bugün negatif seyir izlendi.
Finansal sonuçlarının bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalması sonrası Oracle'ın hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.
Yeni ürünlerini tanıtan Apple'ın hisseleri de yüzde 2'e yakın düştü.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu, verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası seyrine dair ipucu sağlayacağını belirtti.