New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalarak 41.914,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 5.722,26 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 18.082,21 puan oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD ekonomisinde enflasyona yönelik risklerin yerini resesyon endişelerine bıraktığını, ekonomik aktivite ve iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesinin beklendiğini belirtti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Mortgage başvuruları ise yüzde 11 artışla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de yeni konut satışları da ağustosta yüzde 4,7 azalışla 716 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.