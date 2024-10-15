New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 42.740,42 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 5.815,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kayıpla 18.315,59 puana indi.

Yatırımcılar ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 11,9'a düşerek sektörde daralma yaşandığını gösterdi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise eylülde de değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Aynı dönemde, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artışla yüzde 2,7'ye, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a ulaştı.

Kurumsal tarafta da ABD'nin büyük bankaları bilançolarını açıklamaya devam etti. Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 45 artarken, aynı dönemde Bank of America'nın net karı yüzde 12 ve Citigroup'un net karı yüzde 9 azaldı.

Üç bankanın da bildirdiği kar ve gelir beklentileri aşarken, Bank of America'nın hisseleri yüzde 0,5 artış gösterdi. Güne yükselişle başlayan Goldman Sachs'ın hisseleri günü hafif düşüşle tamamlarken, Citigroup'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde geriledi.

Beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen UnitedHealth'in hisseleri de yüzde 8 düştü.

Hollandalı çip şirketi ASML'nin hisseleri de Çin satışlarının zayıflayacağı yönündeki uyarısının ardından yüzde 16'dan fazla değer kaybetti.

ABD'nin bazı Orta Doğu ülkelerine yapay zeka çipi satışlarına sınır koymayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından ise Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,5 ve Advanced Micro Device'ın hisseleri yüzde 5,2 düştü.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media'nın hisselerinde işlemler, yaşanan oynaklık nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Şirketin hisseleri günü yüzde 9,7 kayıpla tamamladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın dikkatli ve bilinçli olması, ekonomiyi sürekli değerlendirmesi ve enflasyon ile iş gücü hedeflerini dengelemesi gerektiğini söyledi.

Daly, tahminler tutarsa, bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha öngördüğünü kaydetti.