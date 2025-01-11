New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,66 azalışla 41.927,32 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,55 azalarak 5.826,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 kayıpla 19.160,19 puana indi.

Fed'in para politikasında temkinli hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişeleri körüklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.​​​​​​​

Analistler, verilerin, istihdam artışının geçen ay hızlandığını ve iş gücü piyasasının geçen seneyi sağlam zeminde tamamladığını gösterdiğini belirterek, bunun Fed'in bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklediğini aktardı.

Ayrıca ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 73,2'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,3'e tırmanarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verileri sonrası yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, yüzde 4,76 seviyesinde dengelendi.

Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının tam istihdam seviyesinde istikrar kazandığını gösterdiğini ve ekonominin aşırı ısındığına dair bir işaret olmadığını belirtti.

Faiz indirimlerinin hızının ekonomik koşullara bağlı olacağını dile getiren Goolsbee, enflasyon yükselmediği sürece faiz oranlarının gelecek 12 ile 18 ay içinde daha düşük olacağı tahmininde bulundu.

Analistler, ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri, geçen yılın son çeyreğinde şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 9,04'ü aşkın değer kazandı.

Öte yandan, ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangınlar sürerken, sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi.

Analistler, bunun ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceğini belirterek, etkilenen bölgelerdeki konut ve iş yerlerinin yüksek değerleri göz önüne alındığına sigortalı zararın milyarlarca dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri yüzde 4,2, Allstate'in hisseleri yüzde 5,63, Chubb'ın hisseleri yüzde 3,35, American Internation Group'un hisseleri yüzde 1,27 ve Mercury General'ın hisseleri yüzde 19,87 değer kaybetti.