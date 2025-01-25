New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,32 azalarak 44,424,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 6.101,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kayıpla 19.954,30 puana indi.

ABD'de ekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 71,1 oldu.

Ülkede tüketici güveni, işsizlik ve olası tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle altı ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık 0,7 puan artarak 50,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 4 puan azalışla 52,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede ikinci el konut satışları ise geçen yılın son ayında aylık yüzde 2,2 artarak Şubat 2024'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle 2024 genelinde 1995'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta da şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından izlenirken, ABD'li havacılık şirketi Boeing, işçi grevleri, bazı savunma, uzay ve güvenlik programlarıyla ilgili giderler ve işten çıkarmalarla ilgili masrafların etkisiyle geçen yılın dördüncü çeyreğinde zarar beklediğini bildirdi. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilançosunu gelecek hafta açıklayacak şirketin hisseleri, yüzde 1,3 değer kaybetti.

American Express'in hisseleri de, şirketin karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 12 arttığını bildirmesine karşın yüzde 1,3 düştü.

Verizon'un hisseleri ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde abone sayısını beklenenden fazla artırması sonrası yüzde 0,9'luk yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD'de bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Meta, Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerinin gelecek hafta açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret etti.

Trump yönetiminin uygulayacağı ekonomik ve ticari politikalar da piyasaların odağında kalmayı sürdürürken analistler, Trump'ın görevdeki ilk haftasında uygulamayı değerlendirdiği tarifelere ilişkin somut bir plan ortaya koymamasına karşın Kanada, Meksika, Çin ve Avrupa Birliği (AB) gibi ticaret partnerlerine yönelik tehditlerinin bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Tarifelerin bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından korkulduğunu aktaran analistler, bu durumun gelecek hafta düzenlenecek toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, dün verdiği bir röportajda, Çin'e ilişkin "ılımlı" olarak yorumlanabilecek açıklamalarda bulundu. Trump'ın Çin'e gümrük vergileri uygulamak zorunda kalmamayı tercih ettiğini söylemesinin ardından Amerikan borsalarında işlem gören bazı Çinli şirketlerin hisselerinde yaşanan yükseliş dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle tahvil faizlerinde düşüş görülürken, ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 4,61'e geriledi.

Analistler, ABD'de gelecek hafta, büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra teknoloji şirketlerinin bilançolarının, Fed'in faiz kararının ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.