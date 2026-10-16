New York borsası düşüşle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,34 azalarak 52.002,41 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,09 azalışla 7.659,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 kayıpla 26.140,03 puana geriledi.

Bu hafta yayımlanan veriler, enflasyonun hızlandığına ve enerji fiyatlarındaki artışın diğer kategorilere de yansıdığına işaret ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarına gidebileceğine dair beklentiler öne çıktı.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarına darbe indirebileceğine ilişkin endişelerle teknoloji hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

ABD'de en fazla piyasa değerine sahip şirketlerden Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon, SpaceX, Meta, Broadcom ve Tesla'nın hisseleri yüzde 1,5 ila yüzde 4,5 arasında değişen oranlarda değer kaybetti.

CoreWeave hisseleri yüzde 12'ye yakın, Advanced Micro Devices, Micron Technology ve Intel hisseleri yüzde 6 civarında azalış gösterdi.

Enerji, sağlık ve finans gibi diğer sektörlerdeki bazı şirketlerin hisselerindeki artışlar ise Dow Jones endeksindeki kaybı sınırlı tuttu.

Dün yapay zekayla ilişkili hisselerdeki satış dalgasının yatırımcıları devlet tahvillerine yöneltmesiyle gerileyen tahvil faizleri bugün ise yatay seyir izledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09 ve 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 5,43 oldu.

Jeopolitik gerilimler kaynaklı arz endişeleriyle petrol fiyatları da artış kaydetti. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 23.15 itibarıyla yüzde 3,5 artarak 109,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,9 artışla 101,74 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılar kapsamında katıldığı bir etkinlikte, gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmazken, Fed'in fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı.

Fiyat istikrarını sağlayacaklarını net bir şekilde ortaya koyduklarını söyleyen Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı.