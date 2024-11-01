New York borsası düşüşle tamamlandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,90 azalışla 41.763,46 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,86 azalarak 5.705,4 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,81 kayıpla 18.085,86 puana düştü.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirket bilançoları yatırımcılar odağındaki yerini korurken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Meta'nın dün açıkladıkları bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine işaret etmeleri teknoloji hisselerine gölge düşürdü.

Microsoft'un hisseleri, şirketin karı ve gelirinin beklentileri aşmasına karşın yapay zeka harcamalarının artacağını ve bulut işinde büyümenin yavaşlayacağını öngörmesi sonrası yüzde 6,1 değer kaybetti.



Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın hisseleri de şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın kullanıcı sayılarının beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka ile ilgili altyapı harcamalarında hızlanma beklendiğini bildirmesinin ardından yüzde 4,1 geriledi.



Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise OpenAI'nın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'de "SearchGPT" ismini verdiği arama motoru özelliğini başlaması sonrası yüzde 1,9 düştü.



Tahvil faizlerindeki yükseliş de teknoloji hisselerini baskılarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 4,33 ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesi sonrası yüzde 4,28 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün de "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinden Apple, Amazon ve Intel'in piyasaların kapanışının ardından açıklanacak bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, Coinbase'in hisseleri şirketin finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 15,3 değer kaybetti.

ABD'li otomotiv devi Ford Motor'un hisseleri de elektrikli pick-up'ı "F-150 Lightning"in üretimini gelecek yılın başına kadar durdurmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 1,7 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise kişisel tüketim harcamaları eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Ekim ile biten haftada 216 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de iş gücü piyasası ve ekonomik faaliyetin iyi durumda kalmaya devam ettiğini enflasyonist baskıların ise azaldığını belirten analistler, bunun Fed'e faiz oranlarını kademeli olarak düşürme olanağı sağladığını aktardı.

Analistler, iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi için piyasalarda dikkatlerin yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini kaydetti.