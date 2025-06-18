New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 artışla 42.221,88 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 5.985,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 artarak 19.548,11 puana tırmandı.

İsrail ile İran arasında süren çatışmalar endişelere yol açarken pay piyasalarında, Fed'in faiz kararı öncesi açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği endişelerine neden olduğunu belirtti.

İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip edildiğini belirten analistler, yatırımcıların, iki ülke arasındaki gerilime ABD'nin de doğrudan müdahil olma ihtimalinden kaygı duyduğunu aktardı.

Küresel çapta yüksek seyreden belirsizlikler ışığında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın bu akşam politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Fed'in bu toplantısının ardından duyuracağı ekonomik projeksiyonlarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacağını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Haziran ile biten haftada 245 bine inerek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.